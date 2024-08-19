4組客爭NOVOLAND兩房平台戶　外國女留學生1.8萬租、搶貴6%｜多圖

住宅租務轉旺，租金水平向上升。屯門NOVO LAND有兩房連平台單位新近以1.8萬元租出，創屋苑兩房月租新高價。據知，單位於放租初期吸引4組準租客同時洽租，終由外國女留學生搶嬴，租金更搶貴近6%或1,000元。



美聯物業分行聯席區域經理李進豪表示，是次租賃成交為屯門NOVO LAND 2B期Arreso 1B座低層B室，屬兩房間隔，實用面積約381平方呎，連131平方呎平台。據知，單位業主最初有意以終1.7萬元放租單位，及後即吸引4組準租客同時洽租。

↓↓屯門Novo Land 2B期1B座低層B室↓↓

競爭激烈 曾錄4組客搶租、終搶貴近6%

不過由於競爭激烈，業主最終因見其中一名準租客屬外國女留學生，更可即時起租，即決定將單位租予該名女學生。最終單位搶高1,000元，終以1.8萬元租出，創屋苑兩房月租新高，呎租約47元。

據知，業主2023年以607.4萬元購入單位，以是次租金計算，單位回報約3.6厘。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）