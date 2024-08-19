撤辣後短炒成功　屯門兆軒苑兩房308.8萬沽　5個月速賺30萬｜多圖

二手市場疲弱，但仍有業主成功短炒離場。其中，屯門居屋兆軒苑有兩房戶以308.8萬元沽出，原業主持貨5個月，轉手帳面獲利30萬元離場。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，是次成交為屯門居屋兆軒苑B座高層17室，實用面積376平方呎，屬兩房間隔。

據知，原業主最初是打算將單位放租，同時亦以298萬元叫價放盤試水溫。及後單位獲準買家出價洽購，不過原業主「心大心細」終臨場反價至308.8萬元割愛易手單位，呎價約8,212元。

↓↓屯門兆軒苑B座高層17室↓↓

持貨至今5個月 扣洗費料賺24萬

據知，原業主於今年3月初以278.8萬元購入，即撤辣後之市，持貨至今5個月，是次轉手帳面獲利30萬元離場，單位期內升值10.8%。如扣除當時入市繳印花稅約100元，以及買入賣出的佣金約5.9萬元，料單位至少賺24萬元離場。