5客齊爭上水中心銀主盤 投資客370萬截糊 呎價1萬重返2016年
撰文：李明珠
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雖然市況淡靜，但部分平價單位仍獲多位買家搶購。上水中心一伙兩房單位最新以370萬元沽出，呎價約10,541元，重返2016年水平。
利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏表示，該單位為上水中心2座中層A室，實用面積約351平方呎，兩房間隔，向東北，望樓景。單位為銀主盤，上月叫價430萬元放售，因裝修新淨企理，立即獲5組客人洽購。當中新買家為投資客，擔心單位被人搶走，最終加快速度議價至370萬元成交，呎價10,541元。
呎價重回2016年水平
代理指，是次單位屬筍價成交，近期同類單位成交造價均超過400萬元，而且是次成交呎價亦重回2016年水平。
單位於2010年以176.8萬元購入，其後淪為銀主盤。以最新成交價計算，單位14年間升值193.2萬元，或約1.1倍。
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