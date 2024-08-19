沙田玖瓏山「14按盤」650萬蝕沽　曾錄400萬貸款　10年貶值逾兩成

撰文：黃祐樺
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沙田九肚山屋苑玖瓏山傲龍閣有兩房單位淪為銀主盤，新近以650萬元沽出。據悉，該洋房為「14按盤」，個別貸款曾達400萬元。是次轉手單位十年間帳面蝕讓約177.8萬元，期內貶值逾兩成。

中原地產副區域營業董事梁廣成表示，是次成交為九肚山玖瓏山傲龍閣2座中層E室，實用面積692平方呎，屬兩房連套房及儲物房間隔。

單位於上月8日以720萬元叫價放盤，新近以650萬元沽出，呎價9,393元。另參考據中銀網上銀行估價，上述單位估價為681萬元，而恒生估價則為726萬元。即最新成交價較估價低4.6%至10.5%。

↓↓玖瓏山傲龍閣2座中層E室↓↓

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九肚山玖瓏山。

7年先後14次錄按揭貸款　最多借400萬

翻查資料指，原業主則於2014年以827.8萬元購入上址，於2014年至2021年間的7年間先後14次錄得按揭貸款記錄，而當中於2017年4月、2021年2月就各錄400萬元大型按揭貸款。

除了該兩筆的大額貸款記錄外，亦於2014年至2021年間分別錄得30萬元至50萬元的小型貸款。不過單位最終淪為銀主盤，單位在十年間蝕讓約177.8萬元，期內貶值約21.5%。

沙田玖瓏山。（嘉里建設網頁圖片）
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