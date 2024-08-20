上車客還價即成 650萬承接東涌 水藍．天岸兩房 創同類7年新低
撰文：李明珠
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市場預測減息在即，平價盤承接加快。東涌水藍．天岸一伙兩房戶新近以650萬元成交，呎價11,861元，造價創屋苑兩房單位7年新低。原業主持貨16年，帳面獲利340萬元離場，單位升值1.1倍。
中原地產資深分區營業經理蔡華航表示，該單位為水藍‧天岸5座低層E室，實用面積548平方呎，兩房間隔，向南望內園景致。原業主於今年3月起以800萬元放盤，其後多次降價，直至近日減至700萬元獲新買家洽詢。據悉，新買家為外區上車客，睇樓後還一口價即拍板成交，以650萬元承接單位，折合呎價11,861元。
創屋苑兩房戶型7年新低
代理指，撤除內部轉讓個案，是次成交價屬屋苑兩房單位7年來的新低。而同類單位近期市價約680萬元左右，可見是次單位造價較市價低出約5%。
原業主於2008年9月以310萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利340萬元，單位升值1.1倍。
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