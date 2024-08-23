放盤10個月劈價兩球 換樓客738萬沽藍灣半島三房 上手帳蝕兩成
撰文：李明珠
出版：更新：
樓市持續整固，業主沽貨需要一減再減。小西灣藍灣半島一伙三房單位最新以738萬元成交，呎價13,062元。原業主於5年前買入帳面蝕讓152萬元離場，單位貶值近2成。
世紀21Q分行執行董事招潔冰表示，該單位為7座中層H室，實用面積為565平方呎，屬三房連主人套房設計，單位眺望山景。據悉，原業主因有意換樓，早於去年10月叫價為938萬元放盤，期間多次降價，於去年12月曾減價至900萬元，直至上月再大幅降價至788萬元才獲買家洽詢。最終單位成功以738萬元沽出，放盤10個月賣平200萬元，減幅達21%，折合呎價13,062元。
↓↓藍灣半島7座中層H室↓↓
+4
持貨5年單位貶值17%
圖片可見，單位保養簇新，客廳設有長形玻璃窗台，採光充足。
原業主於2019年3月以890萬元買入單位，持貨5年，是次成交帳面損失152萬元，單位期内貶值17%。
内地客2350萬新低價沽維港．星岸 連稅實蝕千六萬 8年輸半層樓單身外區客睇中一點 睇樓兩次、每月1.67萬租匯璽開放式戶龍豐藥房老闆謝少海1800萬沽上水皇府山相連戶 帳面大賺逾六球青衣街坊計完數 擲835萬入市灝景灣 有感三房抵買過兩房｜多圖樓價大幅回落、租客認為「供平過租」 轉陣350萬買上水中心兩房