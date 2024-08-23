放盤10個月劈價兩球　換樓客738萬沽藍灣半島三房　上手帳蝕兩成

樓市持續整固，業主沽貨需要一減再減。小西灣藍灣半島一伙三房單位最新以738萬元成交，呎價13,062元。原業主於5年前買入帳面蝕讓152萬元離場，單位貶值近2成。



世紀21Q分行執行董事招潔冰表示，該單位為7座中層H室，實用面積為565平方呎，屬三房連主人套房設計，單位眺望山景。據悉，原業主因有意換樓，早於去年10月叫價為938萬元放盤，期間多次降價，於去年12月曾減價至900萬元，直至上月再大幅降價至788萬元才獲買家洽詢。最終單位成功以738萬元沽出，放盤10個月賣平200萬元，減幅達21%，折合呎價13,062元。

↓↓藍灣半島7座中層H室↓↓

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景觀（代理提供）

持貨5年單位貶值17%

圖片可見，單位保養簇新，客廳設有長形玻璃窗台，採光充足。

原業主於2019年3月以890萬元買入單位，持貨5年，是次成交帳面損失152萬元，單位期内貶值17%。