8年前「一約多伙」半億狂掃7伙　內地客628萬沽大坑兩房、賣剩1間

市場氣氛淡靜，有內地投資者持續減持名下物業。大坑單幢樓海麗軒一伙兩房單位新近以628萬元沽出，呎價14,811元。據悉，原業主為一名姓李的內地投資者，曾於8年前以「一約多伙」形式，擲5,101萬元連掃同屋苑7伙單位，惟近年已陸續沽出其中6伙，現餘1伙待售。



市場消息指，該單位為低層A室，實用面積424平方呎。單位最新以628萬元沽出，折合呎價14,811元。資料顯示，屋苑近年二手成交量不多，僅錄7宗成交，成交呎價介乎14,571元至20,519元不等。

原業主大手買入7伙、累沽6伙套現4687萬

據悉，原業主為一名姓李的內地投資者，其於2016年斥資5,101萬元連環買入屋苑7伙單位，不過近年已先後沽出其中5伙，實用面積424及431平方呎，成交價628萬至960萬元，套現4,059萬元。若連同是次單位計算，至今累沽6伙，合共套現4,687萬元，目前僅餘下1伙待售。

值得留意的是，現時套現金額與當年買入價仍然相差1,042萬元，若最後一伙單位成交價低於1,000萬元，估計需蝕讓離場。

大坑海麗軒（美聯圖片）