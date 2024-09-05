「蟹貨之王」天巒洋房1780萬沽　劈價4成　投資者13年帳蝕六球半

二手市場淡靜，擁有「蟹貨之王」稱號的上水天巒，有持貨13年的投資者沽貨轉手亦要帳面蝕讓逾六球半離場，該洋房新近以1,780萬元沽出，放盤3年累減約逾四成易手。



中原地產副分區營業經理羅偉蓮表示，是次成交為上水天巒洛森大道雙號屋，單位實用面積1,822平方呎，連1,082平方呎花園。

單位最初用作投資收租用，原業主於2021年時以3,000萬元連租約叫價放盤，單位新近以1,780萬元沽出，呎價約9,769元。

持貨至今13年 單位貶值26.9%

換言之，單位放盤3年累減約1,220萬元或40.7%易手。至於，新買家為區外換樓客，因見該區居住環境舒適，加上見樓價已大幅回落及有吸引議價空間，即決定購入單位自用。

據知，原業主於2011年以2,436萬元購入上址，持貨至今13年，是次轉手帳面蝕讓約656萬元，單位期內貶值約26.9%離場。不過，由於單位一直用作收租用，料可抵銷部份蝕幅。