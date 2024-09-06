土瓜灣迎豐首跌穿「3字頭」 開放式276萬蝕沽 八年貶值13%
撰文：李明珠
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二手樓價持續受壓，部份屋苑錄新低價。土瓜灣迎豐一伙開放式單位最新以276萬元沽出，呎價14,082元，首次跌穿300萬元關口，創屋苑新低。原業主於8年前一手買入單位，帳面蝕讓40萬元離場，單位貶值13%。
市場消息指，上述單位為低層E室，實用面積196平方呎，開放式間隔。單位於近日以276萬元易手，折合呎價14,082元。
首宗造價低於300萬元成交
資料顯示，屋苑於2017年入伙，樓齡7年。是次成交為屋苑首宗成交價低於300萬元的成交，創屋苑歷史新低。
原業主於2016年以約316萬元一手購入單位，持貨8年，現帳面蝕讓40萬元，期內貶值13%。
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