屯門珀御一房355萬沽 呎價首跌穿萬元 業主3年前接火棒慘蝕4成
撰文：李明珠
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二手樓價持續受壓，新界半新樓成重災區。屯門珀御一伙一房單位新近以355萬元沽出，呎價9,807元，首次跌穿萬元關口，創屋苑新低。原業主於3年前高位入市，現轉售帳面勁蝕210萬元，蝕幅高達37.2%，亦創屋苑最高蝕幅記錄。
祥益地產高級分行經理黃文樂指，該單位為珀御低層H室，實用面積362平方呎，一房間隔。據悉，原業主因感居住空間不足，有意換樓，遂於今年2月叫價530萬元放盤。其後因應市況不斷降價放售，最終獲區內上車客以355萬元承接，大減175萬元或33%，折合呎價9,807元。
被區内新盤打壓、呎價創屋苑新低
代理指，是次單位呎價為屋苑首宗跌穿萬元的成交，創屋苑新低紀錄。而且因為受區内大型新盤NOVOLAND搶客，屋苑細戶型較難賣出，所以近期沒有同類單位成交。
原業主於2021年以565萬元向上手業主購入單位，持貨3年，帳面勁蝕210萬元，期内貶值37.2%近4成，創屋苑最高蝕幅。
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