買樓也要敢夢敢想｜湯文亮

有KOL話，日日都睇到有賣樓蝕讓報道，現在最好租樓，一定唔會買樓，費事益地產商。



擁有兩個大滿貫錦標的中國女網球手李娜，最近做了香港網球公開賽總監，勉勵香港年輕人要敢夢敢想。

我睇李娜裝扮，應該已經是香港人，而事實上有不知幾多中產以上的內地人希望做香港人，在香港讀書，工作，甚至買樓，支持他們的理念就是敢夢敢想，原來的香港人反而不敢夢，不敢想，連買樓的基本要求都唔敢。

KOL可能唔知，買樓對於香港人來說，任何時候都是很困難，亦是很多人心中的夢想，如果唔敢夢，唔敢想，一定唔敢買樓。

KOL見到有很多食肆舖頭執笠，就話經濟差。其實，某些食肆連鎖店根本開得太多，令到連鎖店蝕本，閂了一些不賺錢分店，連鎖店反而可以生存，閂了的分店最後都會租出，尤其是現在有咁多內地連鎖店到香港插旗，如果沒有足夠舖位給他們設立分店，就不會有國內連鎖店來港，損失的反而是香港。

KOL一定唔知道，人均消費500人民幣的食肆，在上海已經消失了一半，在香港，人均消費1,000元港幣的食肆，差不多晚晚滿座，不過傳媒不會報道。

不但KOL唔明白，連我都唔明白，冇人買樓，但點解咁多人買車，新車銷售量比去年多了20％，車位售價早已止跌回升，有國內老友話，他現在雖然在香港租樓住，但已準備買樓，不過在未買樓之前，先買一部車自用，如果不是這個答案，真係唔知點樣解釋。

（資料圖片／羅國輝攝）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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