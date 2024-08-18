樓市蓄勢待升　萬事俱備　只欠減息｜湯文亮

有KOL話，連日來對於樓市消息，都是劈價蝕讓，估計樓市會繼續下跌。



KOL唔知道，香港傳媒為了取悅一些睇淡樓市讀者，對於樓市態度是報憂不報喜，其實，的確有劈價蝕讓，但仍然有不少賺錢例子，不過傳媒很少報道，所以，令到大家以為樓市仍在下跌，而事實上相比一個月前，中原指數只是下跌了0.2％。

當中有不少業主在移民前將自住單位賣走，需求減少，供應增加，樓價想唔跌都難。

我個人認為樓市蓄勢待發，萬事俱備，只欠減息，首先是打擊樓市辣招，政府在半年前突然間宣布全部撤銷，令樓價上升了幾個％，但其他不利樓市因素沒有變化，最後令樓市倒跌，雖然如此，但辣招這個負面因素消失，長遠來說，是有利樓市。

一個城市人口下跌，樓價想升都難，自從英國容許BNO港人可以用5+1移居英國，最少令到30萬香港人離開，不但對樓宇需求大幅減少，當中有不少業主在移民前將自住單位賣走，需求減少，供應增加，樓價想唔跌都難，現在有優才專才補充，已經嚟咗14萬人，香港人口逐漸增加，對樓市需求亦會增加，就算樓價唔升，租金都會上升，租金升，樓價始終都會上升。

銀行唔call loan，業主便不需要賤賣物業，即使銀行唔做按揭，樓價都唔會下跌。

銀行突然對樓市失去信心，不斷將樓宇估價降低，向不合格的業主call loan補差額，業主唯有將物業甚至物業出售，但銀行不做按揭，只有那些持有足夠現金的人才可以買樓，樓價又點會唔跌，好彩現在政府介入，銀行亦保證唔會向準時還款的客戶追差額，銀行唔call loan，業主便不需要賤賣物業，即使銀行唔做按揭，樓價都唔會下跌。

現在萬事俱備，只欠東風，東風就是減息，如果美聯儲局9月開始減息，在連續減息三次之後，樓市就會回升，甚至急升，理論上這個機率很大，不過主動權始終在美國手中，如果美國唔介意高息，香港樓市就冇容易止跌回升。

現在萬事俱備，只欠東風，東風就是減息，如果美聯儲局9月開始減息，在連續減息三次之後，樓市就會回升，甚至急升，理論上這個機率很大。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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