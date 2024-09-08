劈價成交　代表業主睇好後市｜湯文亮

有KOL話，樓市成交量處於低位，並且是劈價成交，樓市應該繼續下跌。



KOL唔知道，傳媒很少報道利好樓市消息，例如銀行重啓回贈，代表銀行開始借錢俾人買樓，銀行肯借錢，樓市就唔會下跌，至於劈價賣樓，除非是大幅低於市價，否則一樣是好消息。

業主點解要劈價，因為開價太高，點解開價太高，因為睇好後市，劈價並不是睇唔好後市，而是因為其他原因，例如被銀行或者財務公司迫售，不得不低價賣樓。

其實傳媒集中報道劈價賣樓，可能會令到成交量大幅減少，因為打算買樓的人認為業主一定會劈價，所以還價的時候非常之狠，如果業主等錢用唯有就範，但更多業主可以等，買家劈價唔到亦唯有等，正式是好淡爭持，睇吓邊一邊贏。

有KOL話，玄學家以及大行都睇淡樓市，即使唔信玄學家話樓市大跌一半，都要相信大行分析師話樓價繼續下跌。KOL可能唔知道，大行分析師已經轉軚，不過就比較含蓄，分析師師話，如果九月美國減息，香港樓市就會反彈5%，係人都知道美國九月會減息，唔知減0.25％抑或0.5％，換句話說，大行分析師已經轉軚，唔知幾時輪到玄學家。不過，玄學家轉軚比較困難，由下跌五成到樓市上升，真係唔知點轉。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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