地產商是否應該追差額｜湯文亮

有KOL話，近日樓價下跌，不少新樓買家打算撻訂，基於合約精神，地產商是可以向那些撻訂買家追收差額。



我同意地產商應該追收差額，如果唔追，就會有更加多人撻訂，令樓市繼續沉淪，但並不是基於合約精神，而是合約條文，合約寫明如果買家撻訂，地產商是可以沒收訂金，重售那個單位，不足之數有權向買家追討，白紙黑字寫到明，點解唔可以追差額。

不過，買家沒有留意，這是一條不平等條約，如果樓價大升，地產商唔想賣，只要退回訂金俾買家，最多加些少利息便可以，買家是冇權向地產商追收樓價升幅的差額，既然是不平等合約，所以一向以來，很少地產商會向撻訂買家追收差額。

有人話，買家是有權唔簽那些不平等合約，當然是有權，但面對超額幾十倍認購，中咗簽乜都會簽，點會要求地產商取消追收差額的條款，如果有要求，隨時可能被認為放棄中簽的權利，立刻會有人取代，既然其他人夠膽簽，點解自己唔簽。

現在樓市唔好，雖然話超額認購，可能未必有足夠買家，如果有買家要求取消追收差額的條款，地產商未必唔會應承，況且樓價已經跌咗咁多，再大幅下跌的機會不大。所以，已經有地產商主動表明即使樓價下跌，亦不會追收差額，或者，這個條款以後會寫在合約內，令買家多一些保障。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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