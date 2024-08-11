現在賣了樓的人很難買得返｜湯文亮

有KOL最近賣了樓，立刻表示無債一身輕，等樓價再跌三四成的時候再買返樓，無端端賺好多錢。有人笑KOL懵盛盛，在銀行唔借錢俾人買樓的時候賣樓，就算賣到都唔慌好價，如果真係要賣樓，梗係等樓市好，銀行借錢俾人買樓，才會賣得好價。



KOL唔同意話，如果在樓市好，銀行借錢俾人買樓的時候賣樓，賣了樓之後樓價一定會繼續上升，豈不是很抌心，最理想就是摸頂的時候賣樓，賣完樓之後樓價下跌，咁樣真係賞心樂事。

不少現在賣樓或者唔買樓的人都是因為利息太高，但利息應該很快下調，甚至會出現暴力減息。

如果做得到當然是賞心樂事，但點解KOL在指數190點時唔賣樓，等到現在指數得140點才賣樓，唔通希望指數跌到得返100點。KOL可能唔了解，影響樓價有五大因素，排名不分先後，首先是辣撤，雖然政府撤辣稍慢，但始終都撤了，如果不撤，指數最少跌多10點。

樓市關鍵因素之一是人口，如果人口下跌，樓價上升只是虛假，在政府宣布大量輸入專才，優才，投資移民之後，人口數量已大幅回升，人口上升，樓價唔會跌。租金連續上升20個月，估計仍然會上升，而期間樓價則下跌，KOL可能唔知道，租金才是決定樓價走勢，租金升，樓價唔會跌，反之租金下跌，如果業主持貨力強，樓價仍然會上升。

樓市關鍵因素之一是人口，如果人口下跌，樓價上升只是虛假。

不少現在賣樓或者唔買樓的人都是因為利息太高，但利息應該很快下調，甚至會出現暴力減息，減1%，樓價就會升10%，如果好似花旗銀行咁講，美職儲局會減息2.25 ％，倘若屬實，香港樓價就會升兩成，KOL點買返樓。

最後就是當銀行借錢俾人買樓，樓價就會回升，銀行家自己都唔相信，銀行永遠不會借錢俾人買樓，應該唔使等好耐。

如果真係要賣樓，梗係等樓市好，銀行借錢俾人買樓，才會賣得好價。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。