減息是否令樓價止跌回升｜湯文亮

有KOL話，樓價已經下跌了28％，而且跌勢持續，即使減息，亦唔會阻止樓價繼續下跌。KOL可能唔明白，影響樓價有很多因素，如果其他因素不作出改變，就算減息都唔會阻止樓價繼續下跌。



首先是辣招，如果政府還未撤辣，購買力仍然被鎖死，就算減息都冇用，單靠首次置業者的購買力，又如何穩定樓價，莫講話止跌回升，好彩政府順應民意，在遲到好過冇到情況下撤辣，令樓價曾經一度回升，但其他因素未能轉好，所以樓價先跌後回。

其次人口，在疫情期間，英國政府放寬BNO移居英國，令香港人口急劇下降，大大話話走了30幾萬人，當中不少是業主，他們一定要在指定時間內賣樓，否則在英國要交資產增值稅，人口減少，樓宇供應增加，直接令樓價下跌，好彩現在移居英國的人大幅減少，甚至有不少回歸，移民潮對香港樓市影響已經見頂，亦不再令樓價下跌。

有人話樓價下跌，是剛性需求減少。其實，政府為了增加人口，開放了優才，專才，投資移民，樓價雖然未能為此而回升，但租金已經連升20個月。其實，租樓才是真正的剛性需求，有龐大剛性需求，樓價上升是遲早的事。

樓價下跌另一個原因，就是銀行擔心樓價下跌而向客戶call loan，經金管局多番要求，最終金管局總裁與三間發鈔銀行的CEO表示，不會向準時還款、不會因為抵押品的價值下跌而向客戶call loan，銀行唔call loan，客戶就不會賤價賣樓，樓價就不會下跌。

最後的一根稻草是利息，加息當然會壓冧樓市，反之如果減息，對樓市一定有利，不過要等多一陣才可以見到成效，當大家發覺影響樓市的負面因素漸漸消失，樓價就會急升。

（蘇煒然攝）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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