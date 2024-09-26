大圍柏傲莊兩房連天台戶1085萬沽　上手業主4年輸163萬｜多圖

二手市場疲弱，大圍柏傲莊II 有兩房連天台戶新近以1,085萬元沽出，呎價22,234元。上手業主持貨4年轉手，帳面蝕讓163萬元離場。



兩房連天台戶1085萬沽

中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為柏傲莊II 6A座高層連天台單位，實用面積488平方呎，屬兩房間隔。原業主最初以1,180萬元叫價放盤，經雙方議價後以1,085萬元沽出，呎價22,234元。

據知，新買家為用家，見屋苑交通便利，亦有大型商場及會所，生活配套完善，即入市自用。

↓↓柏傲莊II 6A座高層連天台戶↓↓

外望開揚景。（代理提供）

持貨4年轉手蝕163萬離場

原業主於2020年以1,248萬元買入單位，持貨4年，是次轉手蝕讓約163萬元，單位期內貶值約13%。

連同上述成交，參考柏傲莊今年1月至今，暫錄31宗二手買賣，當中有9宗成交均可帳面獲利賺幅由3%至8%，另外22宗成交則蝕讓1至17%損手離場。