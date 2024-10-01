外區客370萬買深井浪翠園兩房作婚房　呎價略高於市價皆因呢樣

移民潮持續，部分業主急速沽貨套現。深井浪翠園一伙兩房單位最新以370萬元沽出，呎價8,980元。原業主15年前買入單位，帳面獲利220萬元。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該單位為浪翠園三期中層A室，實用面積412平方呎，兩房間隔。原業主因即將移民，最初於3月叫價428萬元放盤，其後曾於7月減價至398萬元求沽。

而新買家則為外區客，正物色新婚居所，由於鍾情單位景觀及鄰近的沙灘，加上屋苑允許飼養寵物，最終議價以370萬元承接，折合呎價8,980元。

↓↓浪翠園三期中層A室↓↓

第三期單位距離公路遠、價錢較貴

資料顯示，是次單位呎價略高於屋苑近期平均成交約8%。不過代理解釋，屋苑第三期的單位一向較貴，因為後面有一座山，不會太接近屯門公路，噪音較小。因此是次單位呎價仍屬同類較平的水平。

原業主於2009年以150萬元購入，持貨15年，帳面獲利220萬元，單位升值1.5倍。