金鐘力寶中心中層戶12年蝕近三成 成交呎價僅1.33萬、重回14年前
撰文：蔡偉南
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核心區甲廈售價持續低迷，近日更出現呎價重返14年前水平的個案。金鐘力寶中心一個單位，新近以約2,000萬元沽出，成交呎價僅約1.33萬元，重回14年前水平。
據代理消息透露，上述成交為金鐘力寶中心2座中低層05室，建築面積約1,505平方呎，新近以約2,000萬元沽出，呎價1.33萬元。
代理指，該單位外望城市景及山景，是次以交吉形式沽售。目前該廈市值呎租約45元，估計新買家享4厘回報。
2012年買入價2739萬
至於原業主於2012年11月以2,739.1萬購入上述單位，期間一直自用長達12年，是次沽貨帳面虧損738.1萬元，幅度約27%。
高峰期同廈成交價2.4萬至3萬
翻查資料，於2017年至2019年寫字樓高峰期，力寶中心成交呎價高達約2.4萬至3萬元。
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