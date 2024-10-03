屯門康麗花園431萬重售 2個月賣貴15萬 業主殺埋訂賺多36萬走！
撰文：李明珠
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減息後市場氣氛好轉，二手市場錄得數宗撻訂重售個案。當中屯門康麗花園一伙三房單位遭撻訂後，最新以431萬元再售出，呎價8,979元。重售後成交價較8月撻訂前賣貴15萬元，輕微升值3.6%。
市場消息指，該單位為康麗花園1座低層D室，實用面積480平方呎，三房間隔。原業主早前推出放盤後，於今年8月以416萬元沽出，呎價8,667元。其後單位遭買家撻訂，業主殺訂後重新放盤，最終於昨日成功以431萬元沽出單位，較撻訂前還賣貴15萬元或3.6%，折合呎價8,979元。
早年買入單位加上沒收20萬訂金、料大幅獲利離場
資料顯示，是次單位成交價符合近期市價。對上一宗同類成交於6月促成，面積間隔相同，成交價430萬元，與是次單位相若。
據悉，原業主早於1989年買入單位，未能知悉確實買入價，持貨35年轉手估計獲利甚豐。加上業主早前沒收了買家的撻訂費用，按通常5%訂金計算即約20.8萬元，連同單位賣貴的金額至少多賺35.8萬元離場。
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