長沙灣喜漾三房930萬沽　一手業主持貨9年仍蝕1球半、貶值14%

樓價下跌，部分早年買入的單位仍需蝕讓離場。長沙灣喜漾一伙三房單位最新以930萬元沽出，呎價13,381元，創逾一年新低。原業主於9年前一手入市帳面虧損153萬元離場，單位貶值近1成半。



香港置業首席聯席董事曾家輝表示，該單位位處喜漾1座極高層，實用面積695平方呎，屬三房套連儲物室間隔。原業主最初叫價998萬元放盤，放售1個月後獲同區客洽購。據悉，新買家為首置客，睇樓兩次後決定購入單位，最終議價約68萬元以約930萬元成交，折合呎價約13,381元。

2015年一手買入仍蝕153萬

資料顯示，是次單位呎價創屋苑逾一年新低記錄。而對上一宗同類單位成交於今年6月促成，單位為同座低層D室，面積相同，成交價998萬元，可見是次單位造價較同類低出約6.8%。

原業主早於2015年9月以約1,083萬元一手買入單位，持貨9年轉售仍需虧損約153萬元，單位期内貶值14.1%。