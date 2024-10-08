減息訊號需時消化　戴德梁行：第四季樓市進入整固期、全年跌5%

美國進入減息周期，內地亦推組合拳救市，香港物業市場仍存挑戰。戴德梁行今日（８日）發表香港房地產市場2024年第三季回顧及展望，該行表示，住宅市場終於迎來減息訊號，但買家需時消化消息，故第三季交易宗數僅錄得1.02萬伙，該行料第四季樓價進入整固期，料全年跌幅或在5%內。息口高企下，樓價仍然受壓，今年首8個月累跌6.2%。



另外該行又指，甲級寫字樓淨吸納量連續四個季度錄得正數，本季吸納面積達32.41萬平方呎，使待租率回落至19.3%。商舖方面，各核心區街舖租金按季續見低單位數增長，金融類租戶趁機進駐核心地段據點。



中港股市反彈利於樓市長遠發展

住宅市場方面，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，美國進入減息周期，為住宅市場帶來利好消息，但息口仍然處於高位水平，減息作用未必能即時反映，成交量未見大幅反彈，僅為約2,850宗。惟內地大力救市之下，中港股市已反彈，錄歷史成交新高，反映投資者逐步回復後市信心。未來美國若持續減息，及股市持續向好，料能利於樓市長遠發展。

成交量料低位回升最多20%

樓價方面，她指，現時一手供應貨量充足，且發展商皆貼市開價，變相限制二手市場的提價能力，短期樓價仍受壓，故第四季樓價進入整固期，料全年跌幅或在5%內。成交量方面，料維持原本預期較去年低位回升15至20%，至5萬伙左右。另一邊廂，受外來專才及學生需求推動，住宅租務市場更趨活躍，今年首8個月租金指數逆市上升6.2%，全年或錄得5%至10%升幅。

左起戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明、戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝、戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢。（李煥好攝）

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，減息後該行錄得的詢價量有輕微回升的趨勢，反映買家對樓市信心回復。再加上現時樓價較2019年高峰期跌近3成，及部分銀行推出定息，息率折讓0.6至0.7%，吸引買家入市。他強調，對第四季住宅市場持樂觀態度，若減息週期持續，料第四季樓市有機會企穩。

商業房地產方面，戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，甲級寫字樓市場連續四個季度錄得正吸納量，季内亦錄得不少逾萬呎以上的大手租務成交，使待租率下調至19.3%。甲級寫字樓租金第三季跌2.4％，年初至今跌4.3%，料未來寫字樓租金持續回軟，全年租金將錄得6至8%跌幅。

↓↓本港甲級寫字樓租金比較↓↓

香港股市振奮反應、IPO持續有利寫字樓需求

他續指，近期內地推一系列政策救市，令香港股市出現振奮反應。且香港IPO活動直接影響金融銀行板塊的寫字樓需求，同時間接刺激包括會計及律師在內的專業服務行業，故若香港IPO持續，料未來對甲級寫字樓有正面支持。

零售市道方面，整體核心街舖空置率及租金持續改善，然而，旅客消費模式改變加上港人北上消費成風，為飲食業帶來挑戰，各區餐飲業租金於第三季均呈下調趨勢。但近期內地政府政策刺激市場，大批股民獲利，料將出現消費勢頭，對零售市場有正面刺激作用。

↓↓香港核心區份商舖租金走勢↓↓