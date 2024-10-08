屯門兩房私樓連車位560萬沽　呎價唔使8千重返10年前　6年勁貶3成

新盤以低價推盤吸客，打擊區内二手樓價。屯門漣山一伙兩房單位最新連車位以560萬元沽出，呎價僅7,815元，創近年新低，重回10年前水平。原業主於5年前買入單位，帳面勁蝕205萬元離場，蝕幅高近3成。



世紀21天生置業聯席董事鄭少偉表示，該單位為ALDER III座高層A室，實用面積650平方呎，屬兩房連儲物室間隔，座向西南，望海景，附設企理裝修。

原業主最初叫價538萬元放盤，其後獲上車客洽購並議價以508萬元成交，折合呎價7,815元。買家另外再以52萬元買入一個車位。

屯門漣山。（網上圖片）

2019年買入單位貶值3成

資料顯示，屋苑近年二手成交呎價由8,188元至12,847元不等，可見是次單位呎價創新低，同時亦重回屋苑10年前呎價水平。屋苑對上一宗同類成交於2022年11月促成，單位位處ALDER II，面積同為650平方呎，成交價750萬元，相較之下是次單位從2年前高位回落32%。

原業主於2019年7月以765萬元買入單位及車位，持貨5年轉手帳面虧蝕205萬元，期內貶值26.7%。

屯門漣山。（網上圖片）