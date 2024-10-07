寫字樓空置率創歷史新高　租金下跌4成　一太：前所未有的挑戰

第一太平戴維斯發表香港寫字樓租賃市場報告指，香港寫字樓市場面臨前所未有的挑戰，自2019年以來創下空置率歷史新高，租金亦從高峰大幅下降了40%，預計到2027年，寫字樓空置率將達到17%。而本年寫字樓租金預測將下降5%至10%。



寫字樓空置率將達17%

第一太平戴維斯表示，香港寫字樓市場目前正面臨前所未有的挑戰，空置率自2019年以來創下歷史新高，超越過往低迷時期的水平如沙士及2009年的全球金融危機。特別是核心商業區，如中環的空置率激增220萬平方呎。這情況由多種因素造成，包括經濟表現疲弱而導致的需求減少、租客喜好轉變及高息的影響。

隨著業主在市場上面臨激烈競爭，許多人不得不大幅降低租金。這導致租金自2019年高峰以來下降了40%。這表現出行業需應對著經濟持續的不確定性，及正經歷重大的轉型與調整。

鄰近被接管物業的寫字樓暫時性需求上升

鄰近被接管的物業的寫字樓最近出現了短期的需求增加，因為企業正尋求替代的辦公空間。此外，中國房地產市場的下滑導致更多物業被接管人接手，並進一步減少租賃活動，雖然這趨勢暫時促使鄰近接管物業的寫字樓的出租率上升，但業主隨著加劇的競爭調整策略，可能會對市場未來產生更廣泛的影響。

遷移至核心商業區的趨勢

然而，這一現象在中後期或會產生副作用。隨著受影響的業主考慮降低租金以吸引失去的租客，令市場上可能會觸發更廣泛的租金下跌循環。核心區的租金下調將導致新的市場動態；核心與非核心區的租金差距收窄，使一些金融機構將其非核心業務重新遷回核心商區。包括工銀亞洲從觀塘搬至紅磡，鄧白氏從觀塘搬至金鐘，以及卓佳（Tricor）從觀塘搬至銅鑼灣。

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預計寫字樓空置率於2027年達17%、租金持續下滑

第一太平戴維斯香港董事總經理及租務部主管劉偉基指出，根據2011至2019年平均130萬平方呎的淨吸納量，預計本港寫字樓空置率將於2027年達17%。雖然香港目前14.8%的空置率看似嚴重，但對比其他主要城市，如倫敦（10%）、悉尼（12%）和紐約（28%）而言，仍屬相對溫和。

第一太平戴維斯九龍商業樓宇租務部副資深董事姚偉明續指，由於短期內難以出現新需求，預計今年餘下時間租金將繼續呈下行趨勢。然而，美國減息料或將帶動企業情緒回升，可能在未來幾個月緩和租金下滑的趨勢 。