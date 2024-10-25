投資者878萬執柏傲莊「蝕讓貨」收租　上手四年帳面輸59萬｜多圖

二手市場續以蝕讓成交為主，有投資者趁機執平貨入市買樓收租投資。最新大圍柏傲莊I 有兩房新近以878萬元沽出。 至於，新買家為投資者，因睇中屋苑交通便利且有商場及會所即入市，料租金回報約3.5厘。



大圍柏傲莊兩房878萬沽

中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為大圍柏傲莊I 3A座中層C室，實用面積452平方呎，屬兩房間隔，單位最初以935萬元叫價放盤，經議價後以878萬元沽出，呎價19,425元。

↓↓大圍柏傲莊I 3A座中層C室↓↓

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投資者入市收租 料租金回報最多3.5厘

據悉，新買家為投資者，睇中屋苑交通便利且有大型商場及會所，即入市單位投資收租，單位市值月租約2.5萬元至2.6萬元，料租金回報約3.4至3.5厘。

至於，原業主則於2020年以937萬元買入單位，持貨4年，是次易手蝕讓約59萬元離場，單位期內貶值約6.3%。