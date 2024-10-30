掃管笏過千呎三房私樓758萬沽　呎價7542元　低密度仲連車位！

二手交投持續，市場大多以低價成交為主。屯門掃管笏瑜翠園一伙三房單位最新連車位以758萬元沽出，呎價僅7,542元，略低於市價。原業主早於2008年買入單位，帳面獲利333萬元離場，單位升值1.3倍。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，該單位為瑜翠園5座中層A室，實用面積1,005平方呎，三房套連工人房間隔，單位坐北向南，並享有海景園景景觀。原業主最初叫價799萬元連車位放盤，獲新買家洽購。

據悉，由於屋苑只有10層高，屬低密度住宅，新買家覺得沒有市區的壓迫感，睇樓後決定即時議價。最終單位以758萬元沽出，折合呎價7,542元。

↓↓瑜翠園5座中層A室↓↓

原業主割愛低市價3%放售

代理透露，原業主是次放盤最主要為了換樓，所以才割愛。是次單位成交價略低於市價3%。

原業主於2006年以333萬元購入單位，持貨18年，帳面獲利425萬元，單位升值約1.3倍。