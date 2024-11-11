大鴻輝放售中環尚至醫療大樓全幢　意向價11億　每月收租368萬

市場錄得大額全幢商廈放售。中環皇后大道中尚至醫療大樓最新獲委托全幢連租約放售，意向價11億元，呎價約23,601元。據悉，物業由大鴻輝興業於2004年以2.7億元收購，最新叫價較買入價高出8.3億元。



第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示，涉及的物業為中環皇后大道中122至126號尚至醫療大樓，總建築面積約46,607平方呎。物業的地庫至三樓為商舖用途，每層建築面積約2,960至3,396平方呎; 5樓至19樓則為辦公室，每層建築面積約2,140至2,543平方呎。物業最新以現狀連租約出售，意向價11億元，呎價約23,601元。

中環皇后大道中尚至醫療大樓。

出租率100%、月收368萬

第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示:，大廈現時出租率為100%，由兩大實力租客承租，包括銀行及醫療機構，每月總租金收入約368萬元，收租非常穩健。按最新叫價計算，料買家可享4厘租金回報。

大鴻輝2004年2.7億收購、再花近億進行翻新

資料顯示，大廈由大鴻輝所持有，其於2004年由以2.7億元向工銀亞洲購入全幢物業，其後於2018年耗資近億元進行大型翻新並改名為「122 QRC」。可見最新叫價較當年買入價高出約8.3億元。

不過，後來大廈獲醫療集團租用大部分樓面及取得商廈命名權，最終易名為現時的「尚至醫療大樓」。