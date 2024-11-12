青衣灝景灣兩房710萬秒沽　一原因超搶手！吸引10枱客排隊睇樓

美國減息後，買家入市步伐加快，部分減價單位獲得多組買家爭購。青衣灝景灣一伙兩房單位於2小時内獲10枱客排隊睇樓，最終以710萬元沽出，折合呎價14,228元。原業主於10年前買入單位，帳面獲利82萬元離場。



兩小時吸10枱客排隊睇樓 3枱同時出價

美聯物業高級分區營業經理蘇順華表示，該單位為灝景灣9座高層G室，實用面積499平方呎，兩房間隔，向西望市景。單位早於去年初叫價880萬元放盤，惟一直未獲承接，直至近日減至728萬元即吸引多位買家洽詢。

據悉，單位減價當日，在兩小時內吸引10枱客排隊睇樓，更有3枱客同時出價。最終單位獲區內分支家庭議價以710萬元易手，折合呎價14,228元。

↓↓灝景灣9座高層G室↓↓

最後一間頂層單位放盤、競爭激烈

代理解釋，由於是次單位為屋苑目前最後一間頂層單位放盤，盤源較少，加上適逢減息及原業主減價，因此吸引買家搶購。他更透露，其中一名睇樓準買家只是稍遲半小時出價則已經買不到，皆因業主已經前往簽約，反映單位競爭激烈。

原業主於2014年10月以628萬元購入單位，持貨10年轉售，帳面獲利82萬元，期内升值13%。