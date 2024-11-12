投資客505萬買荃灣綠楊新邨蝕讓貨　租金回報4厘　業主兩年蝕一球

息口持續回落，刺激投資者趁低入市。荃灣綠楊新邨一伙兩房單位，新近以505萬元沽出，呎價11,348元。原業主持貨僅2年，帳面蝕讓95萬元離場，單位貶值逾一成半。



中原地產高級分行經理王春江表示，該單位為綠楊新邨S座高層6室，實用面積445平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價550萬元放盤，於近日獲新買家洽詢。據悉，新買家為投資者，已留意綠楊新邨約3個月。因心儀上址屬高層戶，而且業主願意減價，最終以505萬元承接，折合呎價11,348元。

市值租金1.7萬、原業主2年帳蝕95萬

代理指，按同類單位每月市值租金1.7萬元計算，料新買家可享約4厘租金回報。

原業主於2022年10月以600萬元買入，持貨僅2年轉手，帳面蝕95萬元，單位貶值15.8%。