見港銀行再度減息 內地專才睇樓3天、斥615萬購紅磡半島豪庭一房
撰文：蔡偉南
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樓市略為回暖，有內地專才來港買樓。紅磡黃埔半島豪庭一伙一房單位新近以615萬元沽出， 原業主持貨6年帳面蝕讓178萬元或22%，承接新買家為內地專才。
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，上述半島豪庭蝕讓成交單位為2座低層B室，實用面積492平方呎，採一房間隔，座向北方，望內園景。
該單位最新以615萬元成交，折合實用呎價12,500元。新買家為內地專才，來港數月，見香港大型銀行再度減息，置業成本略減，加上單位擁新裝修，內櫳企理，睇樓3天即決定入市用。
見港銀行再度減息 睇樓3天即入市
據悉，原業主於2018年3月以793萬元購入物業，持貨6年，是次轉手帳面需蝕讓178萬元離場，單位貶值22%。
紅磡黃埔半島豪庭本月至今暫錄3宗成交，其中2宗由本分行促成，平均實用呎價14473元。
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