港區全國人大代表陳振彬2.68億買天后網紅酒店　台資財團蝕32%

投資物業市場出現全幢酒店蝕讓個案。台灣背景財團持有天后威非路道21號 Twenty One Whitfield酒店全幢，屬銀主盤，落實以約2.68億元沽出，較2014年買入價3.95億元，帳面貶值約32%。據最新資料，承接該酒店的新買家為港區全國人大代表、團結香港基金顧問陳振彬。



上述天后威非路道21號 Twenty One Whitfield酒店，地盤面積約1,984平方呎，現為一幢32層高酒店，提供54間客房，總樓面約34,803平方呎。以最新成交價約2.68億元計算，平均每間客房價值約496萬元。

該幢酒店新買家為HUGE FAME LIMITED，公司董事為陳振彬（CHAN CHUNG BUN BUNNY）及陳碧琪（CHAN PIK KEI PAGGY）。據了解，陳振彬為港區全國人大代表、團結香港基金顧問、九龍社團聯會會長，以及港鐵（0066）獨立非執行董事，陳氏曾任觀塘區議會主席。

事實上，陳振彬近年也有入市舉動，如在2021年3月，他透過公司名義以6,500萬元買入觀塘商廈源成中心9樓1、2、3、5、6、7及8室，即9樓全層。

港區全國人大代表、團結香港基金顧問陳振彬。（資料圖片／林若勤攝）

台資業主十年前買入價3.95億

該酒店原業主為一家擁台灣背景的財團，該台資財團於2014年以3.95億元購入酒店。而在2023年3月份，該幢酒店委託代理推出放售，叫價約6.5億元。以最新成交價計算，台資財團持貨十年，帳面蝕讓1.27億元離場，幅度約32%。

另有資料顯示，該幢酒店在2019年曾向大型銀行承做按揭，不過在上月2024年9月份已被接管淪為銀主盤。

天后威非路道21號 Twenty One Whitfield酒店高層外望景觀。（代理相片）

L型落地玻璃大受歡迎 高層享維園、維港煙花景

上述Twenty One Whitfield酒店為網紅酒店，因酒店所在位置享有開揚景觀，是部分高層房間可享維港煙花景及維園景，而且房間更配上L型落地玻璃，因此大受歡迎，近年更獲不少網紅、年輕情侶前往租住酒店及打卡。

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屢現偷拍、春光乍洩情況

不過該幢酒店同時也有不少惹人熱議情況，由於景觀開揚，部份網紅會前往該酒店拍攝性感相片，惟由於其玻璃外牆可由外邊望入，令街外人可望入客房之間，引起偷拍、春光乍洩的情況。