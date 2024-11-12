恆大．珺瓏灣銀主盤290萬沽　樓價腰斬輸50%　業主借財仔Plan入市

二手市場疲弱，銀主加快沽貨，有半新盤新近再錄得樓價腰斬個案。當中，屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）有一房銀主盤新近以290萬元沽出，單位4年貶值近五成。據資料指，原業主曾向發展商指定財務公司承造樓價9成「財仔Plan」入市。



一房銀主盤290萬沽

美聯物業分行首席高級營業經理鍾百圖表示，是次成交單位為屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）1期2A座中層B室，實用面積312平方呎，屬一房間隔，單位內櫳企理，望開揚景，屬銀主盤物業。

鍾百圖透露，由於銀主出貨意欲極高，所以亦不惜平價沽貨，於是在1個月前以叫價約300萬元放盤，現減叫價約10萬元，以290萬元沽出，呎價9,295元。至於新買家為區內首置客。

↓↓緹岸1期2A座中層B室↓↓

單位4年貶值近五成

據知，原業主於2020年3月以575萬購入，持貨至今逾四年，單位是次轉手帳面蝕讓約285萬元，單位期內貶值49.6%。

據成交紀錄冊資料顯示，當時買家270天付款辦法，並向發展商指定財務公司承造樓價9成的「財仔Plan」入市，同時亦獲1萬元新春置業大利是等不同的置業優惠。