新葵芳花園兩房413萬沽　呎價跌穿1萬　創屋苑近年新低｜多圖

美聯署再度減息，刺激二手市場交投。葵涌新葵芳花園近日連錄3宗成交，當中一伙兩房單位最新以413萬元成交，呎價失守1萬元，創屋苑近年新低。原業主早於1998年入市，帳面獲利313萬元離場。



銀行減息、施政報告利好樓市 新買家加快入市

美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，該單位為新葵芳花園A座低層07室，實用面積約415平方呎，兩房間隔。原業主於1月叫價498萬元放盤，近日獲外區用家洽詢。

至於，新買家有見銀行減息加上施政報告政策利好樓市，隨即加快步伐，議價以413萬元成交，折合呎價約9,951元。

↓↓新葵芳花園A座低層07室↓↓

呎價創屋苑近年新低

資料顯示，撇除特殊成交個案，屋苑近3年二手成交呎價均為1萬元以上，可見是次單位創屋苑近年新低。

原業主早於1998年以100萬元買入單位，一直作自住用途，持貨26年轉手帳面獲利313萬元，單位升值3.1倍。