新葵芳花園兩房413萬沽 呎價跌穿1萬 創屋苑近年新低｜多圖
撰文：李明珠
出版：更新：
美聯署再度減息，刺激二手市場交投。葵涌新葵芳花園近日連錄3宗成交，當中一伙兩房單位最新以413萬元成交，呎價失守1萬元，創屋苑近年新低。原業主早於1998年入市，帳面獲利313萬元離場。
銀行減息、施政報告利好樓市 新買家加快入市
美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，該單位為新葵芳花園A座低層07室，實用面積約415平方呎，兩房間隔。原業主於1月叫價498萬元放盤，近日獲外區用家洽詢。
至於，新買家有見銀行減息加上施政報告政策利好樓市，隨即加快步伐，議價以413萬元成交，折合呎價約9,951元。
↓↓新葵芳花園A座低層07室↓↓
呎價創屋苑近年新低
資料顯示，撇除特殊成交個案，屋苑近3年二手成交呎價均為1萬元以上，可見是次單位創屋苑近年新低。
原業主早於1998年以100萬元買入單位，一直作自住用途，持貨26年轉手帳面獲利313萬元，單位升值3.1倍。
見港銀行再度減息 內地專才睇樓3天、斥615萬購紅磡半島豪庭一房「川北首富」安治富傳6500萬沽西半山殷然複式戶 實蝕近4500萬投資客505萬買荃灣綠楊新邨蝕讓貨 租金回報4厘 業主兩年蝕一球青衣灝景灣兩房710萬秒沽 一原因超搶手！吸引10枱客排隊睇樓荔枝角街坊750萬買精裝兩房 碧海藍天業主持貨6年輸50萬轉租為買｜租客386萬買屯門大興花園兩房 上手持貨4年輸逾兩球元朗朗屏8號三房655萬沽 一手業主持貨8年 成功微賺14萬