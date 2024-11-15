買樓最好時機？區內客擔心遲買會貴 斥近五球買青衣翠怡花園兩房
撰文：李煥好
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近期中央出招救市，加上美聯儲兩度減息，樓市氣氛向好，青衣區內二手交投增加。青衣翠怡花園最新錄得獲利成交個案，一伙兩房戶以450萬元沽出，買家見近期樓價回升，故加快入市決定，原業主持貨8年間帳面微賺20萬元。
利嘉閣地產分區經理梁均耀表示，成交單位為青衣翠怡花園6座中層B室，實用面積約365平方呎，屬兩房間隔，向東南望園景，業主叫價470萬元。
二手交投「價量齊升」 買家加快入市
據悉，新買家為區內分支家庭客，鍾情單位座向佳，環境幽靜宜居，加上見該區二手成交「價量齊升」，擔心遲買會貴，所以加快入市決定。議價後以450萬元市價成交，呎價約12,329元。參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為1期2座低層B室，實用面積間隔相同，於本月初以375萬元沽出，呎價10,274元。
他續指，近期先後出現減息及中央出招等利好消息，青衣區二手交投急升，較上月同期大升約30%，翠怡花園本月暫錄約4宗成交。
持貨8年微賺約20萬元
至於，原業主在2016年以約430萬元買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利約20萬元離場。
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