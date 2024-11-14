桃芝風球｜太古城連環兩成交　買家3號風球入市　驗證單位不漏水

減息利好樓市，桃芝減弱後二手市場成交持續。藍籌屋苑太古城最新錄得兩宗3號風球下成交，包括一伙寧安閣兩房戶及一伙海星閣兩房戶，分別以800萬元及882萬元售出，呎價為13,793元及14,627元。



中原地產分區營業經理王秀芬表示，上述成交單位其一為寧安閣高層E室，實用面積580平方呎，屬兩房則王間隔，望開揚園景。單位以800萬元沽出，平均實用呎價13,793元。

新買家：在風球下無漏水問題

據悉，新買家為用家，見在3號風球下，單位亦沒有漏水等問題，即決定買入單位自用。至於原業主於2009年6月以460萬元購入單位，持貨15年，是次沽出帳面大幅獲利340萬元，單位升值74%。

新買家見在3號風球下，單位亦沒有漏水等問題，即決定買入單位自用。(資料圖片)

持貨8個月帳賺17萬

另一宗成交單位為海星閣中層A室，實用面積603平方呎，屬兩房間隔，望泳池景、園景及少海景。單位最新以882萬元沽出，呎價14,627元。

據了解，原業主於今年3月以865萬元買入單位，持貨短短8個月，帳面掙17萬元。王秀芬補充，太古城本月交投持續暢旺，暫錄16宗成交，較上月同期多一宗。