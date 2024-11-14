桃芝風球｜上車客808萬買雲滙兩房　上手買入半年未住過、蝕半球

桃芝風球｜減息後不少買家加快入市步伐，部分買家即使在惡劣天氣下仍要買入心頭好。大埔白石角雲滙一伙兩房單位最新以808萬元成交，呎價16,128元。原業主於今年4月才買入單位，持貨短短半年，帳面損手43萬元離場，蝕幅約5%。



美聯物業首席高級營業經理周南輝表示，該單位為雲滙2期8座高層A2室，實用面積501平方呎，屬兩房連儲物室間隔，向東北，享內園及海景。

據悉，原業主一手購入後未曾入住，因有意換樓，買入不久後便叫價850萬元放售；昨晚獲外區客洽詢。新買家見市況轉好，為及早落實買賣，不惜在風球懸掛下簽署合約，最終議價以808萬元承接上車，折合呎價約16,128元。

↓↓雲滙2期8座高層A2室↓↓

今年4月一手買入、持貨半年帳蝕43萬

參考屋苑近期同類二手成交，位處11座中層A5室一伙兩房單位，面積509平方呎，於本月中以697萬元售出，呎價13,694元，是次單位呎價較其高出約18%。不過，由於是次單位幾乎為全新樓，因此價格較普通二手單位高。

原業主於今年4月中以851萬元一手向發展商購入單位，期間不曾入住，持貨僅半年轉售，帳面損失43萬元，單位期内貶值5%。