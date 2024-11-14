灣仔壹環三房1730萬沽　業主12年前一手買入　帳蝕兩球離場

撰文：李明珠
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市況輕微回暖，不過部份單位樓價仍於低位徘徊，樓價重返多年前。灣仔壹環一伙三房單位最新以1,730萬元沽出，呎價20,400元。原業主早於12年前買入，帳面仍需蝕讓223萬元離場，單位貶值11%。

市場消息指，該單位為壹環中層G室，實用面積856平方呎，屬三房間隔連工人房，向東面可望跑馬地一帶景觀。單位原先叫價1,940萬元放盤，貼近當年買入價，近日獲得新買家議價後以1,730萬元沽出，累減210萬元或11%，折合呎價20,400元。

↓↓壹環中層G室↓↓

持貨12年帳面仍蝕逾2球

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於今年4月促成，單位為高層G室，面積間隔相同，成交價2,100萬元，即是次單位造價較同類高層戶低出370萬元或18%。

原業主早於2012年以1953萬元一手購入，持貨12年轉手，帳面虧損223萬元，單位期內貶值11%，樓價倒退12年前。

壹環。（資料圖片 / 林若勤攝）
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