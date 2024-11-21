減息後短炒成功！大圍金獅花園兩房戶300萬沽　投資客3個月賺一成

減息後樓市交投氣氛向好，有投資客看準時機短炒獲利。大圍金獅花園最新錄得短炒成交，一伙兩房戶以300萬元沽出，呎價11,111元。原業主於今年8月買入單位，持貨僅3個月，帳賺約27萬元離場。



中原地產分區營業董事黎宗文表示，上述成交單位為大圍金獅花園1期A座中層4室，實用面積270平方呎，屬兩房間隔。

新買家議價8萬元承接

據悉，原業主初時叫價約308萬元，而新買家為上車客，見價錢吸引，單位間隔合用，於是議價後以300萬元承接單位自用，呎價11,111元。參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為1期C座高層5室，面積間隔相同，於本月中以270萬元沽出，呎價9,696元。

新買家為上車客，以300萬元承接單位自用，呎價11,111元。（資料圖片）

三個月單位升值約一成

至於，原業主於今年8月以273萬元購入單位，持貨僅三個月，是次短炒帳賺約27萬元離場，單位期內升值約9.9%。