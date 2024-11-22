靚裝小西灣藍灣半島2萬租出 兩房打通大主人房 呎租44蚊｜多圖
撰文：李明珠
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租賃市場持續暢旺。小西灣藍灣半島一伙兩房改一房單位，最新以20,000元租出，呎租約44元。品味裝修放租一個月減租9%獲承接。
世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島1座中層G室，實用面積455平方呎，原則兩房戶型，眺望山景及歐陸庭園景。圖片可見，單位附有品味裝潢，睡房打通為1間，空間寬敞。
據悉，業主最初叫價每月22,000元放租，一個月後獲新租客洽詢，最終減至20,000元租出，呎租近44元。
↓↓藍灣半島1座中層G室↓↓
2013年買入、租金回報4.2厘
代理指，屋苑本月至今共6宗租賃成交，與上月同期持平。業主於2013年3月以572萬元購入單位，按最新月租計算，租金回報為4.2厘。
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