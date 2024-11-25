藍灣半島三房1190萬沽 呢個特點放盤3日獲承接 業主5年蝕四球走
撰文：李明珠
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市場氣氛回暖，部分單位快速獲承接。小西灣藍灣半島三房戶以1,190萬元沽出，呎價14,673元。據代理表示，由於單位上方樓層為隔火層故可避免噪音問題，所以放盤僅3日獲承接。原業主於5年前買入，帳面蝕讓410萬元離場，單位貶值26%。
藍灣半島三房套1190萬沽
世紀21分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島8座高層C室，實用面積為811平方呎，屬三房套間隔連工人房，眺望將軍澳及清水灣全海景。原業主最初叫價1,298萬元放售，放盤3日後就獲新買家洽購。
新買家因青睞單位擁遼闊海景，睇樓後即一見傾心出價。在經過2小時議價還價後，最終減至1,190萬元成交，累減108萬元，折合呎價14,673元。
單位上方為隔火層、格外寧靜
代理指，單位除了景觀開揚外，另一特點為上方樓層為隔火層，因此格外寧靜，可避免出現噪音問題，屬優質單位。
至於，原業主於2019年6月以1,600萬元購入單位，持貨5年轉手，帳面損失410萬元，期間大幅貶值26%。
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