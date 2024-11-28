炒家「摸貨」失敗！385萬蝕沽沙田中心兩房　7個月實蝕逾22萬

沙田中心有炒家「摸貨」失敗。一個兩房單位，業主持貨7個月終385萬元蝕沽，料帳面蝕讓約9萬元。如連同稅務及基本使費計算，料至少實蝕逾22萬元離場。新買家則是上車客。



沙田中心兩房385萬蝕沽

中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，是次成交為沙田中心B座低層C室，單位，實用面積310平方呎，屬兩房間隔，單位最初以428萬元叫價放盤，直至9月減至405萬元求售，終日前議價至385萬元沽出，呎價12,419元。據知，新買家為上車客，見屋苑交通方便，單位間隔合用，價錢吸引，即承接單位自用。

沙田中心。

持貨7個月未見有按揭記錄 料為炒家「摸貨」沽

原業主為炒家，於今年撤辣後在4月擲394萬元購入上述單位，持貨至今未見有任何承造按揭的記錄，料本身打算以「摸貨」形式沽貨。

料實蝕逾22萬

惟事隔7個月轉手，帳面需蝕讓約9萬元，單位期內貶值約2.3%。如連同稅務5.91萬元，以及代理佣金7.79萬元等使費計算，估計至少實蝕22.7萬元離場。