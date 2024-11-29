深水埗單幢樓兩房638萬蝕沽　跌穿2015年一手價　業主損手57萬

蝕讓潮持續，單幢樓樓價大打折扣。深水埗單幢樓曉尚一伙兩房單位最新以638萬元沽出，呎價約12,811元。原業主於9年前一手買入單位，帳面蝕讓57萬元離場，單位貶值逾8%。



利嘉閣地產分行高級聯席董事邱家仁表示，該單位為曉尚低層B室，實用面積約498平方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。原業主於今年4月叫價690萬元放盤，其後逐步下調叫價，直至今日獲新買家議價以638萬元成交，累減52萬元，折合呎價約12,811元。

2015年一手買入仍蝕57萬

參考屋苑對上一宗同類成交，一伙高層B室，面積間隔相同，於去年5月以820萬元售出，呎價16,466元。可見是次單位樓價於1年半内較同類單位回落約22%，超過2成。

原業主於2015年以約695萬元一手購入單位，持貨9年，帳面仍需蝕讓57萬元離場，期内貶值逾8%。