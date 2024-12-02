孝順仔345萬買葵涌洋樓送父母養老　兩房全新裝　睇樓後即日出價

樓價於高位回落，部分買家加快步伐入市。葵涌單幢洋樓葵豐大廈一伙兩房單位，最新以345萬元沽出，呎價9,857元。原業主早於1979年購入單位，持貨42年，帳面獲利329.5萬元離場，大幅升值21倍。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，該單位為葵豐大廈中層F室，實用面積350平方呎，兩房間隔，向東南，附帶全新裝修。

葵豐大廈新裝修兩房345萬沽

原業主於今年2月開價450萬元放盤，由於樓市低迷，後來面對現實陸續減價，近期叫價已下調叫價至360萬元。據悉，由於單位有新裝修，市值租金約1.35萬元，預計租金回報可達4.5厘，吸引到多名買家洽詢。

當中新買家最初還價330萬元，見業主不肯，加碼至340萬元，但由於業主堅持要348萬元，於是買賣雙方約在地產舖再議。最終單位經議價後以345萬元成交，折合呎價9,857元。

↓↓葵豐大廈中層F室↓↓

孝順仔買樓給父母養老

代理透露，新買家為一名孝順仔，是次買樓給父母養老，但因資金有限，只可選擇樓齡較高的單幢洋樓。其後見上址有新裝修，心急入市，睇樓後即場出價洽購並即日承接。

而原業主則於1979年以15.5萬元購入單位，持貨長達45年，現轉手帳面獲利329.5萬元，單位期内大幅升值約21倍。