趁減息周期沽貨止蝕 南昌匯璽一房635萬沽 業主5年間損手逾兩球
撰文：李煥好
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減息後樓價回穩，有業主趁機沽貨止蝕。南昌站匯璽一伙一房戶新近以635萬元沽出，呎價約18,353元。原業主於2019年以868.8萬元入市，持貨5年帳面損失逾233萬元，單位貶值約27%。
美聯物業分行首席區域營業董事張曉盈表示，上述單位為匯璽5B座低層J室，實用面積約346平方呎，屬一房間隔。據悉，買家心儀屋苑新簇及交通方便，單位間隔實用，故以635萬元承接單位，呎價約18,353元。
持貨5年損手233.8萬元
另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為633萬元，即該單位成交價較估價高約0.3%。
翻查資料，原業主於2019年以868.8萬元購入上址，持貨約5年，是次轉手帳面大幅虧蝕約233.8萬元，單位期内貶值或約26.9%。
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