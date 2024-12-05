臨近年尾業主讓步減價 上車客618萬「兩房價」買愉景新城三房
撰文：李明珠
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臨近年尾，各類買家紛紛出動，帶動二手交投暢旺。荃灣愉景新城一伙三房單位最新以618萬元沽出，呎價約10,637元。原業主早於1999年一手買入，持貨25年，帳面升值約1.7倍。
美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為愉景新城10座中層E室，實用面積581平方呎，屬三房間隔。原業主於9個月前叫價800萬元放售，至近月因應市況主動將叫價下調至650萬元。
而新買家為上車客，因預算不多，最初於愉景新城物色兩房單位，但有見單位叫價與兩房相若，故到上址睇樓比較，最終成功議價後以618萬元承接，折合呎價約10,637元。
↓↓愉景新城10座中層E室↓↓
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本月愉景新城及荃景圍一帶最少錄7宗成交
代理指，臨近年尾，不少業主提供3%左右議價空間，吸引各類買家出動睇樓。本月愉景新城及荃景圍一帶開紅盤，最少已錄7宗買賣成交。
原業主早於1999年以230.1萬元一手購入單位，持貨25年，帳面獲利近390萬元，或升值約1.7倍。
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