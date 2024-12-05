掃管笏半新盤天台特色戶995萬蝕沽 附130萬靚裝 買入4年跌價35%
撰文：李明珠
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半新盤持續蝕讓，部分特色戶更需大幅貶值離場。屯門掃管笏上源一伙天台特色單位最新以995萬元沽出，呎價約11,093元。原業主於4年前一手買入單位，帳面勁蝕約530萬元離場，單位跌價超過三成半。
市場消息表示，該單位為3A座頂層連天台特色戶，實用面積897平方呎，三房套連工人房間隔，附有588平方呎的天台。原業主因需移民，早於去年8月叫價1,500萬元放售單位，直至近日急於套現，才願意擴闊議價空間，最終接受議價以995萬元易手，累減505萬元或33%，折合呎價11,093元。
↓↓3A座頂層連天台特色戶↓↓
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斥130萬豪裝、4年新樓勁貶35%
代理指，單位裝潢簇新，原業主買入後曾斥130萬元進行豪裝。滙豐銀行早前將單位估價1,033萬元，最新成交價較估價低出38萬元或約3.7%。
原業主於2020年9月以1,524.5萬元一手買入單位，持貨4年轉手，帳面損失約529.5萬元，單位期内大幅貶值34.7%。
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