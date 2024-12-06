用家728萬買鰂魚涌康怡花園三房 呎價1.1萬 睇中「下康」呢樣好
撰文：李明珠
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二手交投加快。鰂魚涌康怡花園本月暫錄2宗成交，當中一伙三房單位最新以728萬元成交，呎價11,818元。原業主早於1996年買入，持貨28年，單位升值近8成。
中原地產高級資深分區營業經理施志鋼表示，該單位為康怡花園R座中低層12室，實用面積616平方呎，三房間隔，望樓景。
單位最初叫價780萬元放售，近日獲同區用家洽詢，並議價以728萬元成交，折合呎價11,818元。
↓↓康怡花園R座中低層12室↓↓
新買家心儀單位屬「下康」、出入便利
據悉，康怡花園佔地廣，所以有因應地勢及期數，再細分了「上、中、下康」，各有各特色。代理指，而是次新買家因心儀上址屬「下康」，出入便利，步行就可到達地鐵站，無需轉乘小巴，遂決定入市自用。而且單位位處R座，為「下康」中最接近地鐵站的一座，從該座正位處步行到地鐵站只需2分鐘。
原業主則於1996年以407萬元購入單位，持貨28年，是次沽貨帳面獲利321萬元，單位期內升值近8成。
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