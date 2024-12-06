租客變身做業主　屯門居屋新圍苑稍低市價276萬沽　業主賺兩球走

樓價連年下跌，租金反升，出現供平過租的現場。屯門居屋新圍苑錄得「租轉買」成交個案，一伙兩房戶獲同屋苑租客承接，新近以未補地價276萬元成交，呎價6,883元，屬稍低市場價個案，而原業主持貨25年間，仍帳賺兩球離場。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，上述成交單位為屯門新圍苑F座低層10室，實用面積401平方呎，屬兩房一廳戶型。

據了解，新買家原為同屋苑租客，有見現時樓價低水，認為供樓比租樓划算，決定「租轉買」入市。而原業主有意移民，願意減價29萬，最終以自由市場價276萬元成交，呎價6,883元，屬稍低市場價成交。

成交單位為屯門新圍苑F座低層10室，實用面積401平方呎，屬兩房一廳戶型。（資料圖片）

25年單位升值逾兩倍

代理透露，原業主叫價305萬元，因有意移民，願意減價29萬或約10%沽售單位。

另外，原業主於1999年以自由市場價約75萬元購入上址，持貨25年帳面大幅獲利約201萬，單位期內升值逾兩倍。