租客變身做業主 屯門居屋新圍苑稍低市價276萬沽 業主賺兩球走
撰文：李煥好
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樓價連年下跌，租金反升，出現供平過租的現場。屯門居屋新圍苑錄得「租轉買」成交個案，一伙兩房戶獲同屋苑租客承接，新近以未補地價276萬元成交，呎價6,883元，屬稍低市場價個案，而原業主持貨25年間，仍帳賺兩球離場。
祥益地產高級分行經理黃文樂表示，上述成交單位為屯門新圍苑F座低層10室，實用面積401平方呎，屬兩房一廳戶型。
據了解，新買家原為同屋苑租客，有見現時樓價低水，認為供樓比租樓划算，決定「租轉買」入市。而原業主有意移民，願意減價29萬，最終以自由市場價276萬元成交，呎價6,883元，屬稍低市場價成交。
25年單位升值逾兩倍
代理透露，原業主叫價305萬元，因有意移民，願意減價29萬或約10%沽售單位。
另外，原業主於1999年以自由市場價約75萬元購入上址，持貨25年帳面大幅獲利約201萬，單位期內升值逾兩倍。
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