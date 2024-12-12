炒風重現｜投資者短炒觀塘華峰園三房　快賺28萬後　再入市麗港城

市況自從美國減息後有所好轉，部分炒家開始重投市場。觀塘華峰園一伙三房單位近日以488萬元沽出，呎價8,970元。據悉，原業主為短綫投資者，其於今年5月以460萬元買入單位，持貨5個月易手帳面獲利28萬元，賺幅約6%。另外，該名投資者亦於近日買入一伙麗港城單位，料有意作短綫炒賣。



市場消息指，上述單位為華峰園A座中層04室，實用面積544平方呎，三房間隔。原業主於今年5月買入後隨即放盤，直至近期獲新買家洽購，並以488萬元沽出，折合呎價8,970元，符合近期市價。

據悉，原業主為短綫投資者，今年5月以460萬元買入單位，持貨5個月後沽貨，帳面快速獲利28萬元，單位期内升值約6%。

秀茂坪華峰園。（林振華攝）

睇中短炒機會、再斥528萬買麗港城三房

代理透露，由於近期市況有所好轉，炒家開始重回市場。該名業主最新還斥資528萬元買入一伙麗港城單位，涉及的單位為麗港城3期34座低層C室，實用面積522平方呎，三房單位。料同樣買入作短綫炒賣。