元朗街坊436萬執尚悦兩房蝕讓貨　上手業主10年帳面蒸發24萬

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。最新元朗尚悦有兩房獲同區街坊擲436萬元買入，呎價約9,776元。上手業主持貨10年帳面蝕讓24萬元離場。



美聯物業分行助理聯席董事陳鋒表示，是次成交為元朗尚悦3座中層B室，實用面積446平方呎，屬兩房間隔。單位早前以460萬元放售，經雙方議價後，業主同意減價24萬元獲區內用家以436萬元承接，呎價約9,776元。

元朗尚悦。

單位10年貶值逾5%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為450萬元，而恒生估價則為446萬元。即最新成交價較估價低2.2%至3.1%。

據悉，原業主2014年以460萬元購入單位，持貨至今10年，是次轉手帳面蝕讓24萬元，單位期內貶值5.2%。